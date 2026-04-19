Эстония объявила, что не пропустит самолет Фицо в Москву 9 мая

Эстония вслед за Латвией и Литвой объявила о решении запретить использование своего воздушного пространства правительственному самолету премьер-министра Словакии Роберта Фицо для его визита в Москву 9 мая.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило Министерство иностранных дел Эстонии.

В ведомстве подчеркнули, что позиция Таллинна ясна: ни одна страна не имеет права использовать воздушное пространство страны для укрепления отношений с Россией во время ее агрессии против Украины.

"Фицо и в этом году не получит разрешения на использование эстонского воздушного пространства для полета в Москву на парад 9 мая, целью которого является прославление агрессора. Мы запретили это в прошлом году, и тот же принцип действует и сейчас", – прокомментировал эстонский министр иностранных дел Маргус Цахкна.

В МИД также отметили, что в стране действует единый для стран ЕС и НАТО порядок выдачи разрешений на посадку и полеты для официальных визитов, но он не распространяется на случаи, когда эстонское воздушное пространство хотят использовать для поездок в Россию.

Премьер-министр Словакии, который второй год подряд планирует посетить военный парад 9 мая в Москве, уже пожаловался на подобные решения Литвы и Латвии. В то же время Фицо выразил уверенность, что найдет другой маршрут для визита в РФ.

Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич стали единственными гостями Путина из Европы на уровне лидеров государств на торжествах в Москве 9 мая 2025 года.

Фицо добрался до Москвы вечером 8 мая после того, как страны Балтии запретили его самолету пересекать их воздушное пространство. Из-за запрета на пролет над территорией стран Балтии рейс с Фицо направился в Москву южным маршрутом – через Венгрию, Румынию, Черное море, Грузию и собственно Россию.

Тем временем словацкая оппозиция резко раскритиковала премьера за визит в Россию.