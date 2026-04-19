У Болгарії – сотні повідомлень про фальсифікації на виборах до парламенту

Міністерство внутрішніх справ Болгарії станом на 16:30 неділі отримало 328 повідомлень про можливі фальсифікації на виборах до парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє інформаційне агентство Болгарії БТА.

Правоохоронці розпочали 26 розслідувань, пов'язаних з випадками фальсифікацій.

Одне з повідомлень стосується інциденту у селі Септемврійці, що Монтанській області. Там член виборчої комісії проголосував 10 разів за інших осіб. Чоловіка затримали на добу. Пізніше МВС оголосить, яка партія висунула його в комісію.

В селі Велікденче, що у Кирджалійській області, донька мера та її подруга проголосували від імені інших громадян. Порушниць затримали на 24 години.

В обох випадках МВС розпочало досудове провадження.

Раніше у міністерстві повідомляли, що з початку дня виборів до 14:00 надійшов 181 повідомлення про фальсифікації голосування, розпочато 13 досудових проваджень, затримано трьох осіб та виявлено 40 тисяч євро готівкою, призначених для підкупу голосів.

Нагадаємо, голосування на парламентських виборах в Болгарії триватиме з 07:00 до 20:00 за місцевим часом. На виборах яких змагаються колишній президент Румен Радев та лідер правоцентристів Бойко Борисов. Новостворена партія Радева "Прогресивна Болгарія", що має ліві погляди, лідирує в опитуваннях громадської думки.

Як повідомлялося, країна звернулася до ЄС за допомогою у боротьбі з втручанням з боку Росії.

Також у Болгарії заявили про затримання 30 осіб, підозрюваних у скуповуванні голосів перед виборами.

