Посол США при НАТО: Трамп пересматривает поддержку европейских усилий в Украине

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер в среду заявил, что президент Дональд Трамп проводит переоценку не только членства страны в Альянсе, но и поддержки европейских усилий в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Уитакер сказал в интервью Newsmax.

Представитель США отвечал на вопрос о том, является ли Украина фактором, который Трамп учитывает при оценке отношений с Североатлантическим альянсом.

"Я думаю, сейчас совершенно очевидно, что президент Трамп анализирует и переоценивает все. Будь то наше участие в НАТО, будь то наша поддержка европейских усилий в Украине, будь то что-либо другое, чем занимаются Соединенные Штаты", – ответил на это Уитакер.

Он сказал, что Трамп был избран американским народом "для того, чтобы во всех этих ситуациях придерживаться принципа "Америка превыше всего".

"Как главнокомандующий он имеет право принимать многие из этих решений. Поэтому мы будем действовать в соответствии с его намерениями, когда он примет решение. На данный момент все остается на столе", – добавил посол США в НАТО.

Накануне Трамп заявил в интервью британской газете The Telegraph, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО в связи с их позицией по поводу войны США в Иране.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что после завершения конфликта в Иране Соединенные Штаты пересмотрят необходимость членства в НАТО.

Впрочем, по данным СМИ, в Конгрессе Соединенных Штатов и Пентагоне заявили об отсутствии обсуждений выхода США из НАТО, а в самом Альянсе считают блефом угрозы главы Белого дома разорвать отношения с блоком.

Издание Financial Times сообщило, что Трамп якобы пригрозил европейским союзникам прекратить поставки оружия Украине по программе PURL, если они не присоединятся к операции по разблокированию Ормузского пролива.