Посол США: союзники по НАТО мають визначитись, на чиєму вони боці

Союзники США по НАТО повинні визначитись, чи підтримують вони Сполучені Штати, та підкріпити свою позицію не словами, а діями.

Про це посол США при НАТО Метью Вітакер заявив у середу в інтерв’ю Newsmax, повідомляє "Європейська правда".

Його заява пролунала на тлі погроз президента Дональда Трампа вивести США з НАТО через те, що країни Альянсу не підтримали військові дії американців проти Ірану.

Ведуча, зокрема, навела цитату прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера про те, що НАТО є найефективнішим військовим союзом у світі. Вона також зауважила, Стармер збирається провести міжнародну дипломатичну конференцію, присвячену пошуку способів розблокування судноплавства в Ормузькій протоці, та що 35 країн підписали заяву, в якій зобов'язалися співпрацювати у цьому питанні.

"Зараз не час для чергової заяви з різкими словами. Настав час для реальних дій. Настав час для фрегатів у Ормузькій протоці. І зрештою, як ви знаєте, європейці за останній місяць опублікували багато заяв. Деякі з них суперечать американським інтересам, а деякі частково їх підтримують", – сказав Вітакер.

Він додав, що союзники повинні ухвалити рішення, чи вони підтримують США, та продемонструвати це діяльно.

"Зараз настав час вирішити, на чиєму боці ви хочете бути. Ви на боці Сполучених Штатів Америки? Ви є ключовим союзником Сполучених Штатів Америки? Або ви, знаєте, рухаєтеся в якомусь іншому напрямку? Сполученим Штатам потрібні чіткі ознаки морального духу, це не тільки слова, а й можливості та дії, бо саме це має значення", – додав американський посол у НАТО.

Напередодні Трамп заявив у інтерв'ю британській газеті The Telegraph, що серйозно розглядає можливість виходу Сполучених Штатів з НАТО у зв’язку з їхньою позицією щодо війни США в Ірані.

Утім, за даними ЗМІ, у Конгресі Сполучених Штатів та Пентагоні заявили про відсутність обговорень виходу США з НАТО, а в самому Альянсі вважають блефом погрози глави Білого дому розірвати стосунки з блоком.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наступного тижня відвідає Вашингтон, де зустрінеться з Трампом.