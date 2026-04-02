Посол США: союзники по НАТО должны определиться, на чьей они стороне

Союзники США по НАТО должны определиться, поддерживают ли они Соединенные Штаты, и подкрепить свою позицию не словами, а делами.

Об этом посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил в среду в интервью Newsmax, сообщает "Европейская правда".

Его заявление прозвучало на фоне угроз президента Дональда Трампа вывести США из НАТО из-за того, что страны Альянса не поддержали военные действия американцев против Ирана.

Ведущая, в частности, привела цитату премьер-министра Великобритании Кира Стармера о том, что НАТО является самым эффективным военным союзом в мире. Она также отметила, что Стармер собирается провести международную дипломатическую конференцию, посвященную поиску способов разблокирования судоходства в Ормузском проливе, и что 35 стран подписали заявление, в котором обязались сотрудничать в этом вопросе.

"Сейчас не время для очередного заявления с резкими словами. Настало время для реальных действий. Настало время для фрегатов в Ормузском проливе. И в конце концов, как вы знаете, европейцы за последний месяц опубликовали много заявлений. Некоторые из них противоречат американским интересам, а некоторые частично их поддерживают", – сказал Уитакер.

Он добавил, что союзники должны принять решение, поддерживают ли они США, и продемонстрировать это на деле.

"Сейчас настало время решить, на чьей стороне вы хотите быть. Вы на стороне Соединенных Штатов Америки? Вы являетесь ключевым союзником Соединенных Штатов Америки? Или вы, знаете, движетесь в каком-то другом направлении? Соединенным Штатам нужны четкие признаки морального духа, это не только слова, но и возможности и действия, потому что именно это имеет значение", – добавил американский посол в НАТО.

Накануне Трамп заявил в интервью британской газете The Telegraph, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО в связи с их позицией по поводу войны США в Иране.

Впрочем, по данным СМИ, в Конгрессе Соединенных Штатов и Пентагоне заявили об отсутствии обсуждений выхода США из НАТО, а в самом Альянсе считают блефом угрозы главы Белого дома разорвать отношения с блоком.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на следующей неделе посетит Вашингтон, где встретится с Трампом.