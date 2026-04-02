Після погроз Трампа прем'єрка Литви заявила про важливість довіряти НАТО

Прем'єр-міністерка Литви Інга Ругінене заявила в середу, що наразі немає жодних сумнівів щодо єдності НАТО, і що балтійська країна повинна й надалі довіряти Альянсу.

Її коментарі пролунали після того, як Дональд Трамп натякнув, що Сполучені Штати серйозно розглядають можливість виходу з НАТО після відмови країн Альянсу приєднатися до початої ним війни проти Ірану.

"Ми повинні довіряти альянсу НАТО і чітко дати зрозуміти, що НАТО є сильним", – сказала Ругінене журналістам у будівлі уряду.

За її словами, хоча президент США неодноразово висловлював сумніви щодо НАТО, ці заяви спонукали Європу зміцнити власну безпеку.

"Я вважаю, що це дуже позитивний ефект, який нарешті змусив Європу прокинутися і побачити реальну ситуацію. По суті, ми повинні бути вдячні президенту Трампу за цей ефект", – сказала вона.

Прем’єрка Литви зазначила, що регіональна безпека залежить від єдності НАТО та його готовності захищати країни Балтії.

"На сьогодні сумнівів немає, але я також чую застереження від американців та їхнього президента про те, що ми, європейці, теж маємо докласти зусиль і продемонструвати, що інвестуємо у наші оборонні можливості та безпеку", – додала Ругінене.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що він серйозно розглядає можливість виходу США зі складу Альянсу.

Водночас міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що союзники по НАТО не розуміють, якої саме підтримки в Ірані від них прагнуть Сполучені Штати, адже не отримували конкретних запитів.

За даними ЗМІ, у Конгресі Сполучених Штатів та Пентагоні заявили про відсутність обговорень виходу США з НАТО, а в самому Альянсі вважають блефом погрози глави Білого дому розірвати стосунки з блоком.