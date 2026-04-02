После угроз Трампа премьер Литвы заявила о важности доверия к НАТО

Премьер-министр Литвы Инга Ругинене заявила в среду, что пока нет никаких сомнений относительно единства НАТО, и что балтийская страна должна и в дальнейшем доверять Альянсу.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Ее комментарии прозвучали после того, как Дональд Трамп намекнул, что Соединенные Штаты серьезно рассматривают возможность выхода из НАТО после отказа стран Альянса присоединиться к начатой им войне против Ирана.

"Мы должны доверять альянсу НАТО и четко дать понять, что НАТО является сильным", – сказала Ругинене журналистам в здании правительства.

По ее словам, хотя президент США неоднократно высказывал сомнения по поводу НАТО, эти заявления побудили Европу укрепить собственную безопасность.

"Я считаю, что это очень положительный эффект, который наконец заставил Европу проснуться и увидеть реальную ситуацию. По сути, мы должны быть благодарны президенту Трампу за этот эффект", – сказала она.

Премьер Литвы отметила, что региональная безопасность зависит от единства НАТО и его готовности защищать страны Балтии.

"На сегодня сомнений нет, но я также слышу предостережения от американцев и их президента о том, что мы, европейцы, тоже должны приложить усилия и продемонстрировать, что инвестируем в наши оборонные возможности и безопасность", – добавила Ругинене.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что он серьезно рассматривает возможность выхода США из состава Альянса.

В то же время министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что союзники по НАТО не понимают, какой именно поддержки в Иране от них хотят Соединенные Штаты, ведь не получали конкретных запросов.

По данным СМИ, в Конгрессе Соединенных Штатов и Пентагоне заявили об отсутствии обсуждений выхода США из НАТО, а в самом Альянсе считают блефом угрозы главы Белого дома разорвать отношения с блоком.