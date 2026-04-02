Жителів Молдови закликали не їсти рибу з Дністра через забруднення

Міністр охорони довкілля Молдови Георге Хаждер повідомив, що Національне агентство з безпеки харчових продуктів візьме проби з Дністра, щоб перевірити рибу після забруднення річки, що виникло після обстрілу РФ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє TVR Moldova.

За словами міністра, риболовля у Дністрі й надалі заборонена, але ризики на цьому не закінчуються. Риба могла увібрати забруднені речовини, що ставить під сумнів безпеку її споживання.

"Апріорі риболовля заборонена, але з огляду на те, що риба могла увібрати ці речовини ще на початку кризи на Дністрі, рекомендується не вживати рибу з Дністра принаймні протягом найближчих місяців", – сказав Хаждер.

У цьому контексті влада звернеться до Національного агентства з безпеки харчових продуктів, яке має взяти проби з кількох ділянок річки. Мета цих перевірок – встановити, чи риба була забруднена і наскільки існує ризик для здоров’я споживачів.

Влада закликала громадян дотримуватися обмежень та рекомендацій до завершення аналізів та підтвердження безпеки рибної продукції з Дністра.

18-19 березня показники якості води у Дністрі покращилися, у четвер влада Молдови анонсувала поступове відновлення централізованого водопостачання низці міст на півночі країни, де його не було з 14 березня. Дністер є джерелом води для 80% населення Молдови.

15 березня уряд Молдови запровадив режим екологічної тривоги у басейні річки Дністер на 15 днів через небезпечний рівень забруднення води.

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що причиною забруднення став удар РФ по гідроелектростанції в українському Новодністровську 7 березня. Вона звинуватила у надзвичайній ситуації Росію.