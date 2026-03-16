Санду: атака РФ поставила під загрозу постачання води у Молдові, оголошено екологічну тривогу 

Президентка Молдови Мая Санду вперше прокоментувала забруднення Дністра, що виникло внаслідок російського обстрілу території України.

Заяву Санду опублікувала у соцмережі Х у неділю ввечері, повідомляє "Європейська правда".

За словами Санду, причиною забруднення став удар по гідроелектростанції в українському Новодністровську.

"В результаті російського удару по українській Новодністровській ГЕС нафта потрапила у річку Дністер, що ставить під загрозу водопостачання Молдови", – заявила Санду.

Влада Молдови, як повідомила Санду, оголосила екологічну тривогу та вживає заходів для захисту населення.

"Росія несе повну відповідальність" – написала президентка Молдови.

Режим екологічної тривоги у Молдові оголосили терміном на 15 днів, у кількох населених пунктах тимчасово обмежили подачу води.

Молдовський прем’єр-міністр Александру Мунтяну оголосив 13 березня, що Молдова звернулась за допомогою до ЄС через забруднення річки Дністер.

10 березня Молдова скерувала офіційний запит до України через появу маслянистих плям на річці Дністер.

Згодом молдовські фахівці почали встановлювати фільтри, щоб зупинити поширення річкою забрудненення.





