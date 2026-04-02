Жителей Молдовы призвали не есть рыбу из Днестра из-за загрязнения

Министр охраны окружающей среды Молдовы Георге Хаждер сообщил, что Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов возьмет пробы из Днестра, чтобы проверить рыбу после загрязнения реки, возникшего после обстрела РФ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVR Moldova.

По словам министра, рыбалка в Днестре и в дальнейшем запрещена, но риски на этом не заканчиваются. Рыба могла впитать загрязненные вещества, что ставит под сомнение безопасность ее потребления.

"Априори рыбалка запрещена, но учитывая то, что рыба могла впитать эти вещества еще в начале кризиса на Днестре, рекомендуется не употреблять рыбу из Днестра по крайней мере в течение ближайших месяцев", – сказал Хаждер.

В этом контексте власти обратятся в Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов, которое должно взять пробы из нескольких участков реки. Цель этих проверок – установить, была ли рыба загрязнена и насколько существует риск для здоровья потребителей.

Власти призвали граждан соблюдать ограничения и рекомендации до завершения анализов и подтверждения безопасности рыбной продукции из Днестра.

18-19 марта показатели качества воды в Днестре улучшились, в четверг власти Молдовы анонсировали постепенное восстановление централизованного водоснабжения ряда городов на севере страны, где его не было с 14 марта. Днестр является источником воды для 80% населения Молдовы.

15 марта правительство Молдовы ввело режим экологической тревоги в бассейне реки Днестр на 15 дней из-за опасного уровня загрязнения воды.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что причиной загрязнения стал удар РФ по гидроэлектростанции в украинском Новоднестровске 7 марта. Она обвинила в чрезвычайной ситуации Россию.