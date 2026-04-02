Опрос показал рекордное недовольство коалиционным правительством Германии

Лишь 15% немцев удовлетворены федеральным правительством Фридриха Мерца, что является худшим результатом для нынешней коалиции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в результатах опроса ARD-DeutschlandTrend, опубликованного Tagesschau.

По сравнению с предыдущим месяцем этот результат для коалиции ниже на 10 процентных пунктов. В настоящее время подавляющее большинство немцев – 84% – недовольны деятельностью действующего правительства.

Согласно опросу, 66% респондентов ощущают чрезмерную нагрузку в виде налогов и взносов на социальное страхование, тогда как 28% оценивают эту нагрузку как адекватную, а 1% – как слишком низкую.

Помимо финансового бремени, наблюдается низкая уверенность в способности правительства Мерца действовать. Лишь 20% опрошенных верят, что федеральное правительство инициирует необходимые меры для обеспечения устойчивости систем социального обеспечения Германии в будущем. В то же время 26% выражают такую уверенность в способности коалиции стимулировать немецкую экономику.

Из трех партнеров по коалиции работа Христианско-демократического союза выглядит несколько более убедительной для немцев – 22%. Об удовлетворенности работой сестринской партии ХДС, Христианско-социального союза, заявили 17%, а в отношении Социал-демократической партии – 13%.

Канцлер Фридрих Мерц понес наибольшие потери в личном рейтинге: 21% опрошенных выразили удовлетворение его работой, что на 8 процентных пунктов меньше, чем в марте.

Опрос проводился среди 1316 избирателей, имеющих право голоса, 30–31 марта методом случайного телефонного и онлайн-опроса.

На прошлой неделе результаты другого опроса показали, что правящий блок ХДС/ХСС канцлера Фридриха Мерца и ультраправая партия "Альтернатива для Германии" сравнялись в опросе общественного мнения с результатом в 26% поддержки.

В начале месяца ХДС/ХСС впервые с сентября опередил "Альтернативу для Германии", набрав 26% в опросе Insa.