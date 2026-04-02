Туск о последних действиях Трампа и Орбана: выглядит как мечта Путина

Премьер-министр Польши Дональд Туск прокомментировал последние события в мире, в частности угрозы США выйти из НАТО и остановить помощь Украине, назвав это "планом мечты" правителя РФ Владимира Путина.

Как пишет "Европейская правда", он написал на платформе X.

В своем посте Туск вспомнил и о решении США ослабить санкции против российской нефти, а также блокирование кредита ЕС для Украины Венгрией.

The threat of NATO’s break-up, easing sanctions on Russia, a massive energy crisis in Europe, halting aid for Ukraine and blocking the loan for Kyiv by Orbán – it all looks like Putin’s dream plan. – Donald Tusk (@donaldtusk) April 2, 2026

"Угроза распада НАТО, ослабление санкций против России, масштабный энергетический кризис в Европе, прекращение помощи Украине и блокирование Орбаном кредита для Киева – все это похоже на план мечты Путина", – написал польский премьер.

Накануне издание Financial Times сообщило, якобы президент США Дональд Трамп пригрозил европейским союзникам прекратить поставки оружия Украине по программе PURL, если они не присоединятся к операции по разблокированию Ормузского пролива.

В тот же день Трамп заявил, что серьезно рассматривает возможность выхода Соединенных Штатов из НАТО в связи с их позицией относительно войны США в Иране.

Впрочем, по данным СМИ, в Конгрессе Соединенных Штатов и Пентагоне заявили об отсутствии обсуждений выхода США из НАТО, а в самом Альянсе считают блефом угрозы главы Белого дома разорвать отношения с блоком.