Макрон прокоментував образи від Трампа

Президент Франції Емманюель Макрон назвав "неналежними" коментарі американського лідера Дональда Трампа щодо його подружнього життя.

Про це, як пише "Європейська правда", Макрон сказав у коментарі журналістам, передає BFMTV.

Після прибуття до Сеула, де французький президент перебуває з офіційним візитом разом із дружиною, Макрон відреагував на зауваження Трампа щодо їхнього подружжя. Він заявив, що слова американського лідера "не є ані вишуканими, ані гідними".

"Я не збираюся на це відповідати, воно не заслуговує на відповідь", – додав Макрон.

Раніше президент США Дональд Трамп, спілкуючись з пресою щодо свого незадоволення союзниками по НАТО, згадав про дзвінок французькому колезі Емманюелю Макрону. Американський президент пожартував над Макроном, натякаючи, що його б’є дружина, і він "досі оговтується від удару в щелепу".

Коментарі Дональда Трампа про президента Емманюеля Макрона викликали гнів у французьких політиків.