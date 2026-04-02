Макрон прокомментировал оскорбления от Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал "неподобающими" комментарии американского лидера Дональда Трампа по поводу его супружеской жизни.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Макрон сказал в комментарии журналистам, передает BFMTV.

По прибытии в Сеул, где французский президент находится с официальным визитом вместе с женой, Макрон отреагировал на замечания Трампа. Он заявил, что слова американского лидера "не являются ни изысканными, ни достойными".

"Я не собираюсь на это отвечать, это не заслуживает ответа", – добавил Макрон.

Ранее президент США Дональд Трамп, общаясь с прессой о своем недовольстве союзниками по НАТО, упомянул о звонке французскому коллеге Эмманюэлю Макрону. Американский президент пошутил над Макроном, намекая, что его бьет жена, и он "до сих пор приходит в себя от удара в челюсть".

Комментарии Дональда Трампа о президенте Эмманюэле Макроне вызвали гнев у французских политиков.