З Польщі можуть видворити українця, який погрожував ножем блогерам у Кракові

Польська поліція вимагає видворення українця, затриманого після погроз ножем на адресу блогерів, які робили сюжет про великодній ярмарок у Кракові.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Про агресію щодо блогерів стало відомо після того, як популярний ютубер Książulo опублікував відео з Кракова. Він відомий в мережі своїми відео, в яких він робить огляди їжі з закладів по всій країні. Цього разу він зацікавився великоднім ярмарком у столиці Малопольщі.

На відео видно ситуацію, коли на вулиці Гродзькій один із перехожих спочатку попросив колегу Książulo зняти маску з обличчя. За мить він змінив тон і почав погрожувати ютуберам. У певний момент він дістав ніж.

Нападника затримали в районі краківського Казімєжа. Поліція повідомляє, що це 31-річний громадянин України.

Правоохоронці оштрафували чоловіка на загальну суму 9 тисяч злотих. Йдеться про порушення норми щодо носіння небезпечного предмета в громадському місці.

Виявляється, погрози на адресу ютуберів були не єдиною витівкою 31-річного чоловіка. 28 березня він пошкодив автомобіль у центрі міста, за що йому загрожує до 5 років ув’язнення. Власник оцінив збитки у понад 10 тисяч злотих.

Українець перебуває під наглядом поліції. Правоохоронці направили до Прикордонної служби клопотання про винесення рішення, яке зобов'язує 31-річного чоловіка повернутися до своєї країни.

Днями співробітники прикордонної служби Польщі затримали 40-річну громадянку України, котра як керівниця компанії видавала фальшиві довідки про працевлаштування, що давало білорусам можливість незаконно отримати візи до Польщі.

Минулого тижня у Польщі заявили про затримання українського "злодія в законі", а до того – фальшивомонетника з України і його спільника-росіянина.