Из Польши могут выдворить украинца, который угрожал ножом блогерам в Кракове

Польская полиция требует выдворения украинца, задержанного после угроз ножом в адрес блогеров, которые делали сюжет о пасхальной ярмарке в Кракове.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Об агрессии в отношении блогеров стало известно после того, как популярный ютубер Książulo опубликовал видео из Кракова. Он известен в сети своими видео, в которых он делает обзоры еды из заведений по всей стране. На этот раз он заинтересовался пасхальной ярмаркой в столице Малопольши.

На видео видно ситуацию, когда на улице Гродзской один из прохожих сначала попросил коллегу Książulo снять маску с лица. Через мгновение он изменил тон и начал угрожать ютуберам. В определенный момент он достал нож.

Нападавшего задержали в районе краковского Казимежа. Полиция сообщает, что это 31-летний гражданин Украины.

Правоохранители оштрафовали мужчину на общую сумму 9 тысяч злотых. Речь идет о нарушении нормы относительно ношения опасного предмета в общественном месте.

Оказывается, угрозы в адрес ютуберов были не единственной выходкой 31-летнего мужчины. 28 марта он повредил автомобиль в центре города, за что ему грозит до 5 лет заключения. Владелец оценил ущерб в более чем 10 тысяч злотых.

Украинец находится под наблюдением полиции. Правоохранители направили в Пограничную службу ходатайство о вынесении решения, которое обязывает 31-летнего мужчину вернуться в свою страну.

На днях сотрудники пограничной службы Польши задержали 40-летнюю гражданку Украины, которая как руководитель компании выдавала фальшивые справки о трудоустройстве, что давало белорусам возможность незаконно получить визы в Польшу.

На прошлой неделе в Польше заявили о задержании украинского "вора в законе", а до того - фальшивомонетчика из Украины и его сообщника-россиянина.