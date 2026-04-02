В Германии цены на дизель бьют рекорды

В Германии цены на дизель из-за последствий войны на Ближнем Востоке поднялись до рекордных показателей.

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Средняя по стране цена на дизельное топливо в Германии достигла 2,32 евро, превысив предыдущий мартовский рекорд на 6 евроцентов за литр. Цена на премиальный бензин E10 достигла рекордных 2,13 евроцента.

В ассоциации автомобилистов ADAC считают последнее повышение цен необоснованным, указывая, что цена на нефть 31 марта – 1 апреля снизилась.

С 1 апреля в Германии начали действовать введенные правительством спецмеры, по которым АЗС разрешено повышать цену только раз в день, в полдень. В ADAC говорят, что это с первого же дня привело к повышению цены в среднем сразу на 8 евроцентов. В ассоциации считают, что правительственное решение в определенной степени сыграло на рост цены, поскольку бизнес в случае сомнения сразу ставит более высокий ценник, и призывают антимонопольный орган "призвать компании проявить сдержанность".

В Еврокомиссии предупредили о неотвратимом энергокризисе на фоне ситуации на Ближнем Востоке.

В то же время в правительстве Германии отклонили призыв Еврокомиссии меньше ездить на авто.