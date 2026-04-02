Сійярто вкотре звинуватив Україну в зазіханні на суверенітет Угорщини

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що Україна нібито вкотре здійснила атаку на газопровід "Турецький потік", яку угорський уряд розцінює як крок, спрямований проти енергетичної безпеки та суверенітету країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Index.hu.

"Україна знову атакує газопровід "Турецький потік", і все це в світі, що наближається до енергетичної кризи, і цим вони хочуть знову поставити Угорщину в повну енергетичну блокаду", – заявив міністр в четвер на політичному мітингу в Мезьоковачшазі, округ Бекеш.

Петер Сійярто підкреслив: "Це дуже серйозна атака на суверенітет Угорщини, тому що атаки на енергетичну безпеку і безпеку енергопостачання вважаються атаками на суверенітет".

Сійярто так відреагував на повідомлення російського "Газпрому", який заявив, що минулої ночі компресорна станція "Русская", що забезпечує постачання газопроводом "Турецький потік", зазнала атаки трьох БпЛА.

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан вважає, що з огляду на енергетичну кризу ЄС повинен негайно зняти санкції, накладені на російську енергетику.

Раніше Міністерство закордонних справ України запустило "радіо" з універсальним коментарем на антиукраїнські заяви топпосадовців Угорщини, назвавши його "Угорським радіо України".

"Ми відкидаємо маніпуляції щодо України, які регулярно дозволяють собі прем’єр-міністр Орбан та його команда. Ми засуджуємо його послідовні намагання втягнути Україну у свою внутрішню політику чи виборчу кампанію", – йдеться у записаному коментарі.