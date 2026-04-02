Сийярто в очередной раз обвинил Украину в посягательстве на суверенитет Венгрии

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина якобы в очередной раз осуществила атаку на газопровод "Турецкий поток", которую венгерское правительство расценивает как шаг, направленный против энергетической безопасности и суверенитета страны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Index.hu.

"Украина снова атакует газопровод "Турецкий поток", и все это в мире, приближающемся к энергетическому кризису, и этим они хотят снова поставить Венгрию в полную энергетическую блокаду", – заявил министр в четверг на политическом митинге в Мезьоковачшаге, округ Бекеш.

Петер Сийярто подчеркнул: "Это очень серьезная атака на суверенитет Венгрии, потому что атаки на энергетическую безопасность и безопасность энергоснабжения считаются атаками на суверенитет".

Сийярто так отреагировал на сообщение российского "Газпрома", который заявил, что минувшей ночью компрессорная станция "Русская", обеспечивающая поставки по газопроводу "Турецкий поток", подверглась атаке трех БПЛА.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан считает, что ввиду энергетического кризиса ЕС должен немедленно снять санкции, наложенные на российскую энергетику.

Ранее Министерство иностранных дел Украины запустило "радио" с универсальным комментарием на антиукраинские заявления топ-чиновников Венгрии, назвав его "Венгерским радио Украины".

"Мы отвергаем манипуляции в отношении Украины, которые регулярно позволяют себе премьер-министр Орбан и его команда. Мы осуждаем его последовательные попытки втянуть Украину в свою внутреннюю политику или избирательную кампанию", – говорится в записанном комментарии.