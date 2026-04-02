Литва звернеться до США у справі Епштейна

Литва звернеться до Сполучених Штатів із запитом про правову допомогу в рамках розслідування справи про торгівлю людьми, пов’язаної зі справою засудженого за сексуальні злочини американського фінансиста Джеффрі Епштейна.

Про це заявила генеральна прокурорка країни Ніда Грунскене, передає LRT, пише "Європейська правда".

За словами правозахисниці, наразі Литва проводить "інтенсивне розслідування", в рамках якого опитали вже близько 20 людей.

"Інформація збирається та аналізується, і ми готуємося надіслати запит про правову допомогу до Сполучених Штатів", – сказала Грунскене.

Також вона закликала потенційних жертв або осіб, які мають відповідну інформацію, звертатися безпосередньо до слідчих.

Наприкінці лютого писали, що Міністерство оборони Великої Британії перевіряє записи польотів, які можуть містити інформацію про засудженого за сексуальні злочини Епштейна.

Також британська поліція оцінює, чи займався Епштейн торгівлею жінками через два лондонські аеропорти на приватних рейсах.

У березні у Національній прокуратурі Польщі розпочали розслідування справи щодо можливої торгівлі людьми у межах справи Епштейна.

Радимо також ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": "Чорний лебідь" для Стармера: чи призведе справа Епштейна до відставки прем'єра Британії.