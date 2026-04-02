Литва обратится к США по делу Эпштейна

Литва обратится к Соединенным Штатам с запросом о правовой помощи в рамках расследования дела о торговле людьми, связанного с делом осужденного за сексуальные преступления американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Об этом заявила генеральный прокурор страны Нида Грунскене, передает LRT, пишет "Европейская правда".

По словам правозащитницы, сейчас Литва проводит "интенсивное расследование", в рамках которого опросили уже около 20 человек.

"Информация собирается и анализируется, и мы готовимся направить запрос о правовой помощи в Соединенные Штаты", – сказала Грунскене.

Также она призвала потенциальных жертв или лиц, которые имеют соответствующую информацию, обращаться непосредственно к следователям.

В конце февраля писали, что Министерство обороны Великобритании проверяет записи полетов, которые могут содержать информацию об осужденном за сексуальные преступления Эпштейне.

Также британская полиция оценивает, занимался ли Эпштейн торговлей женщинами через два лондонских аэропорта на частных рейсах.

В марте в Национальной прокуратуре Польши начали расследование дела о возможной торговле людьми в рамках дела Эпштейна.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": "Черный лебедь" для Стармера: приведет ли дело Эпштейна к отставке премьера Британии.