Європейські лідери застерегли Ізраїль від наземної операції в Лівані

Лідери Франції, Німеччини, Італії, Великої Британії, а також Канади закликали Ізраїль утриматися від наземної операції в Лівані.

Про це йдеться у спільній заяві, опублікованій на сайті уряду Німеччини, повідомляє "Європейська правда".

Лідери наголосили, що масштабна наземна операція Ізраїлю матиме руйнівні гуманітарні наслідки та може призвести до затяжного конфлікту.

"Цього необхідно уникнути. Гуманітарна ситуація в Лівані, зокрема тривале масове переміщення населення, вже викликає глибоке занепокоєння", – заявили лідери пізно ввечері в понеділок у спільній заяві.

Лідери закликали представників Ізраїлю та Лівану до "змістовної взаємодії для переговорів щодо сталого політичного вирішення".

Ізраїль розпочав масштабну військову операцію в Лівані у відповідь на ракетні обстріли з боку підтримуваної Іраном організації "Хезболла" на тлі американо-ізраїльської війни проти Тегерана. За даними місцевих ЗМІ, ізраїльські бомбардування з 3 березня забрали життя понад 800 осіб, серед яких понад 100 дітей. також повідомляють про переміщення понад 1 мільйона людей.

За останні 50 років Ізраїль кілька разів вторгався до Лівану, востаннє – у 2024 році в рамках заходів із захисту свого північного кордону з цією країною від ракетних обстрілів.

У понеділок Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочала "обмежені та цілеспрямовані наземні операції" проти "ключових опорних пунктів "Хезболли" на півдні Лівану".

Минулого тижня ЄС оголосив, що надасть Лівану гуманітарну допомогу на суму 100 млн євро.

Президент США Дональд Трамп, говорячи про бомбардування Лівану, висловив подив, що люди досі живуть в Україні під постійними обстрілами.



