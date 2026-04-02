Польша расследует взрыв в Ливане, из-за которого пострадал один из её миротворцев

Польша начала расследование взрыва в Ливане, в результате которого был ранен польский миротворец ООН.

Об этом говорится в заявлении прокуратуры Варшавы, пишет "Европейская правда".

Как отмечается, взрыв произошел 29 марта в городе Бинт-Джубайль, где неизвестный взорвал самодельное взрывное устройство на пути следования польского конвоя.

Отмечается, что взрыв не достиг своей цели благодаря системам безопасности автомобиля HMMWV, известного как Humvee.

Тем не менее, польский военный пострадал в результате инцидента, и в настоящее время Польша начала расследование взрыва в Ливане.

Напомним, в марте лидеры Франции, Германии, Италии, Великобритании, а также Канады призвали Израиль воздержаться от наземной операции в Ливане.

Это произошло после того, как Армия обороны Израиля заявила, что начала "ограниченные и целенаправленные наземные операции" против "ключевых опорных пунктов "Хезболлы" на юге Ливана".

А президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский Союз предоставит Ливану гуманитарную помощь.