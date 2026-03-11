ЄС надасть Лівану гуманітарну допомогу на тлі ситуації на Близькому Сході

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз надасть Лівану гуманітарну допомогу.

Про це вона написала у соцмережі Х після розмови із президентом Лівану Жозефом Ауном, передає "Європейська правда".

Фон дер Ляєн заявила, що ЄС надасть Лівану гуманітарну допомогу на суму 100 млн євро. Також вона зазначила, що напередодні Ліван отримав понад 40 тонн вантажів.

За словами президентки Єврокомісії, ЄС планує організувати ще більше гуманітарних рейсів.

"Ми повинні забезпечити суверенітет і стабільність Лівану для його народу", – додала фон дер Ляєн.

Зазначимо, нещодавно четверо людей загинули та ще 10 отримали поранення внаслідок ізраїльського авіаудару по готелю Ramada в столиці Лівану Бейруті.

Цього ж дня головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що посли країн ЄС схвалили нові санкції, що спрямовані проти посадовців іранського режиму.

Перед початком військової операції в Ірані адміністрація США оголосила про запровадження нових санкцій проти понад 30 фізичних, юридичних осіб та суден, які сприяють незаконному продажу іранської нафти та виробництву Тегераном балістичних ракет та інших видів озброєння.