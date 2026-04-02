Латвійська розвідка назвала імена семи викритих агентів РФ і Білорусі

Латвійська розвідка у щорічній доповіді розкрила особи шести агентів російської та одного – білоруської розвідки, які шпигували проти Латвії.

Про це повідомляє LSM, пише "Європейська правда".

2 квітня Служба військової розвідки та безпеки Латвії опублікувала доповідь, де аналізує основні фактори ризику для регіональної безпеки за попередній рік та озвучує прогнози.

У цьому документі розкрили імена шести співробітників колишнього ГРУ (зараз – Головне управління Генерального штабу ЗС РФ), а також одного співробітника ідентичної білоруської служби, які шпигували проти Латвії.

В оприлюдненому списку – російський майор Алексєй Пижиков, капітан 2-го ранку Алексєй Лєсніков, капітан 2-го ранку Ніколай Четвєріков, лейтенант-полковник Александр Юшин, полковник Александр Гладков та Григорій Іванов, звання якого не з’ясували.

Особа, яку вважають співробітником білоруського ГРУ – Сергєй Баранов.

Про Іванова, наприклад, зазначають, що він залучений до діяльності проти інтересів Латвії з 2017 року. Вважають, що він збирав розвіддані про авіаційну інфраструктуру, як летовища, про присутність сил НАТО та різні події в оборонному секторі Латвії.

Залучивши далекого родича з Латвії, Іванов формував довідки про настрої у латвійському суспільстві, а також вивідував інформацію про допомогу, що передається Україні, про критичну інфраструктуру, та більш практичні деталі – наприклад, умови купівлі SIM-карт місцевих мобільних операторів.

Частина росіян зі списку до лютого 2022 року працювали у російському посольстві у Латвії як військові аташе і використовували цю посаду для збору цікавої їм інформації. Невдовзі після початку повномасштабної війни їх вислали з країни.

Зазначають, що у рекрутингу агентів російські розвідувальні служби особливо цікавляться громадянами Латвії, які з тих чи інших причин регулярно їздять у Росію або Білорусь.

Латвійська військова розвідка припускає, що у разі потенційного збройного конфлікту між країнами Заходу і Росією завербовані у Латвії агенти будуть використовуватись приблизно так само, як російські агенти в Україні.

Також у доповіді констатують, що Росія в осяжній перспективі залишиться найбільшою безпековою загрозою для Латвії.

Минулого тижня Міноборони Латвії попередило про скоординовану інформаційну операцію Росії проти балтійських держав у зв’язку з "заблукалими" українськими БпЛА.