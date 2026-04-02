Військова розвідка Латвії: Росія залишається найбільшою загрозою для країни

Військова розвідка Латвії у доповіді з оцінкою загроз для країни називає Росію найбільшим джерелом загрози в осяжній перспективі.

Як повідомляє "Європейська правда", резюме доповіді опублікувала пресслужба Міноборони Латвії.

Служба військової розвідки та безпеки опублікувала доповідь, де аналізує основні фактори ризику для регіональної безпеки за попередній рік та озвучує прогнози.

"Росія довгий час була і залишиться в осяжній перспективі найбільшим джерелом загрози для безпеки Латвії. Основними факторами загрози є імперські амбіції РФ, агресивна зовнішня політика та розробка військових спроможностей, що здійснюється з далекосяжною метою перемогти у конфронтації із НАТО", – йдеться у доповіді.

У документі аналізують довгострокові російські плани з розбудови війська.

Латвійська військова розвідка вважає, що Росія все ще залишає перед собою стратегічну мету підривати єдність між країнами Заходу, вдаючись до конвенційних засобів та широкого "гібридного" інструментарію.

Відзначають точкове збільшення діяльності іноземних спецслужб, інтерес яких націлений на критичну інфраструктуру Латвії та армію. Описуються зусилля з метою диверсій та кібератак, спрямованих проти оборонної сфери. У цьому контексті наголошують на необхідності посилювати заходи контррозвідки, посилювати захист держтаємниці та забезпечити оперативне реагування на виявлені загрози.

Відзначають також систематичні операції впливу в інформаційному просторі, спрямовані на сіяння сумнівів серед громадян в оборонних спроможностях Латвії та ефекті від присутності союзницьких сил.

Минулого тижня Міноборони Латвії попередило про скоординовану інформаційну операцію Росії проти балтійських держав у зв’язку з "заблукалими" українськими БпЛА.

В МЗС Латвії висловили Росії протест у зв’язку з поширенням дезінформації, ніби Латвія дозволяє використовувати Україні свою територію для атак по російських портах.