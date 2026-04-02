Латвийская разведка назвала имена семи разоблаченных агентов РФ и Беларуси

Латвийская разведка в ежегодном докладе раскрыла личности шести агентов российской и одного – белорусской разведки, которые шпионили против Латвии.

Об этом сообщает LSM, пишет "Европейская правда".

2 апреля Служба военной разведки и безопасности Латвии опубликовала доклад, где анализирует основные факторы риска для региональной безопасности за предыдущий год и озвучивает прогнозы.

В этом документе раскрыли имена шести сотрудников бывшего ГРУ (сейчас – Главное управление Генерального штаба ВС РФ), а также одного сотрудника идентичной белорусской службы, которые шпионили против Латвии.

В обнародованном списке – российский майор Алексей Пыжиков, капитан 2-го ранга Алексей Лесников, капитан 2-го ранга Николай Четвериков, лейтенант-полковник Александр Юшин, полковник Александр Гладков и Григорий Иванов, звание которого не выяснили.

Лицо, которое считают сотрудником белорусского ГРУ – Сергей Баранов.

Об Иванове, например, отмечают, что он вовлечен в деятельность против интересов Латвии с 2017 года. Считают, что он собирал разведданные об авиационной инфраструктуре, как аэродромы, о присутствии сил НАТО и различные события в оборонном секторе Латвии.

Привлекая дальнего родственника из Латвии, Иванов формировал справки о настроениях в латвийском обществе, а также выведывал информацию о помощи, передаваемой Украине, о критической инфраструктуре, и более практические детали – например, условия покупки SIM-карт местных мобильных операторов.

Часть россиян из списка до февраля 2022 года работали в российском посольстве в Латвии как военные атташе и использовали эту должность для сбора интересующей их информации. Вскоре после начала полномасштабной войны их выслали из страны.

Отмечается, что в рекрутинге агентов российские разведывательные службы особенно интересуются гражданами Латвии, которые по тем или иным причинам регулярно ездят в Россию или Беларусь.

Латвийская военная разведка предполагает, что в случае потенциального вооруженного конфликта между странами Запада и Россией завербованные в Латвии агенты будут использоваться примерно так же, как российские агенты в Украине.

Также в докладе констатируют, что Россия в обозримой перспективе останется самой большой угрозой безопасности для Латвии.

На прошлой неделе Минобороны Латвии предупредило о скоординированной информационной операции России против балтийских государств в связи с "заблудившимися" украинскими БпЛА.