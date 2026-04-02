Біля берегів Франції затонули мігранти, які намагалися перетнути Ла-Манш

Біля берегів Франції загинули мігранти під час спроби перетнути Ла-Манш.

Про це пише Sky News, передає "Європейська правда".

Інцидент стався у середу, 1 квітня, близько 9:30 ранку поблизу пляжу в Гравеліні, неподалік Кале, коли група з близько 30 мігрантів намагалася сісти на борт невеликого човна.

Внаслідок інциденту двоє мігрантів загинули, а ще шістьох вдалося врятувати. На пляжі перебували щонайменше 12 французьких поліцейських, а вертоліт ВМС перевіряв, чи не залишилося людей у воді.

Як писали, у 2025 році 41 472 мігранти перетнули Ла-Манш на невеликих човнах, що майже на 5 тисяч більше, ніж у попередньому році.

