У берегов Франции утонули мигранты, пытавшиеся пересечь Ла-Манш

У берегов Франции погибли мигранты при попытке пересечь Ла-Манш.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

Инцидент произошел в среду, 1 апреля, около 9:30 утра возле пляжа в Гравелине, недалеко от Кале, когда группа из около 30 мигрантов пыталась сесть на борт небольшой лодки.

В результате инцидента двое мигрантов погибли, а еще шестерых удалось спасти. На пляже находились по меньшей мере 12 французских полицейских, а вертолет ВМС проверял, не осталось ли людей в воде.

Как сообщалось, в 2025 году 41 472 мигранта пересекли Ла-Манш на небольших лодках, что почти на 5 тысяч больше, чем в предыдущем году.

Напомним, в сентябре Великобритания выслала во Францию первого мигранта в соответствии с соглашением между странами о возвращении просителей убежища, вступившим в силу в августе.

Сообщалось также, что Великобритания больше не будет автоматически предоставлять права на поселение и воссоединение семей мигрантам, получившим убежище.