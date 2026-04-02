Штаб итальянских миротворцев в Ливане подвергся ракетному удару

В четверг, 2 апреля, неизвестная ракета попала в штаб итальянского контингента временных сил ООН в Ливане.

Об этом сообщило Министерство обороны страны, передает "Европейская правда".

Как отмечается, ракета попала в базу "Шама". В результате удара была повреждена инфраструктура.

О пострадавших среди итальянских военнослужащих не сообщается.

Министр обороны Гвидо Кроцетто находится на связи с начальником Генерального штаба, командующим Covi и командующим итальянским контингентом, чтобы получать постоянные обновления о ситуации и состоянии персонала.

Также сообщалось, что Польша начала расследование взрыва в Ливане, в результате которого был ранен польский миротворец ООН.

Напомним, в марте лидеры Франции, Германии, Италии, Великобритании, а также Канады призвали Израиль воздержаться от наземной операции в Ливане.

Это произошло после того, как Армия обороны Израиля заявила, что начала "ограниченные и целенаправленные наземные операции" против "ключевых опорных пунктов "Хезболлы" на юге Ливана".