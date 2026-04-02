Президент Чехії планує зустріч із прем'єром через саміт НАТО

Президент Чехії Петр Павел розраховує взяти участь у літньому саміті НАТО, який пройде у Туреччині, й для цього планує зустрітися із прем’єр-міністром країни.

Про це заявив речник Павела Віт Коларж для Deník N, пише "Європейська правда".

Як відомо, раніше ЗМІ писали, що прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш розраховує, що на літній саміт НАТО в Анкарі поїде він, хоча раніше стверджував, що країну представлятиме Павел.

На думку Бабіша, представники уряду краще за главу держави можуть пояснити союзникам, зокрема президенту США Дональду Трампу, цьогорічні видатки на оборону в чеському бюджеті.

Відтак за словами Коларжа, Павел розраховує взяти участь у саміті й планує зустріч із прем’єром, аби обговорити це питання.

Нагадаємо, Бабіш наприкінці лютого заявив, що Чехія не рухається до досягнення вищих рівнів оборонних витрат, попри зростання цільових показників НАТО.

Посол США при НАТО Метью Вітакер розкритикував рішення Чехії щодо видатків на оборону, які не досягають навіть попередньої мети в 2% ВВП.