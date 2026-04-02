Президент Чехии планирует встречу с премьер-министром в связи с саммитом НАТО

Президент Чехии Петр Павел рассчитывает принять участие в летнем саммите НАТО, который пройдет в Турции, и для этого планирует встретиться с премьер-министром страны.

Об этом заявил пресс-секретарь Павела Вит Коларж для Deník N, пишет "Европейская правда".

Как известно, ранее СМИ писали, что премьер-министр Чехии Андрей Бабиш рассчитывает, что на летний саммит НАТО в Анкаре поедет он, хотя ранее утверждал, что страну будет представлять Павел.

По мнению Бабиша, представители правительства лучше, чем глава государства, могут объяснить союзникам, в частности президенту США Дональду Трампу, расходы на оборону в чешском бюджете в этом году.

Поэтому, по словам Коларжа, Павел рассчитывает принять участие в саммите и планирует встречу с премьером, чтобы обсудить этот вопрос.

Напомним, Бабиш в конце февраля заявил, что Чехия не движется к достижению более высоких уровней оборонных расходов, несмотря на рост целевых показателей НАТО.

Посол США при НАТО Мэтью Витакер раскритиковал решение Чехии относительно расходов на оборону, которые не достигают даже прежней цели в 2% ВВП.