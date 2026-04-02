В Великобритании заявили о готовности принять меры в отношении Ормузского пролива

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер заявила, что 40 стран, собравшихся в четверг, 2 апреля, на виртуальной встрече по вопросу Ормузского пролива, готовы принять "экономические и дипломатические" меры для возобновления судоходства.

Об этом она заявила журналистам после встречи, цитирует CNN, пишет "Европейская правда".

Купер заявила, что "безрассудные удары Ирана направлены против международного судоходства и имеют целью подорвать мировую экономику".

"Мы решительно настроены принять все возможные дипломатические, экономические и скоординированные меры, чтобы добиться возобновления судоходства в проливе", – подчеркнула глава МИД Великобритании.

Она также отметила, что будущие меры могут включать сотрудничество с Международной морской организацией (ИМО) для обеспечения того, чтобы суда смогли продолжить движение.

"Мы четко понимаем, что нам нужно дипломатическое давление, экономическое давление, а также работа, которую отдельно проводят военные планировщики по вопросу о том, как обеспечить безопасность судоходства в долгосрочной перспективе, когда конфликт завершится", – добавила Купер.

Президент Франции Эммануэль Макрон считает нереалистичной идею разблокирования Ормузского пролива силовым путем и подчеркивает, что проход через него будет слишком опасным при любых вариантах, если это не будет результатом договоренности с Ираном.

Президент США Дональд Трамп, як відомо, вже давно критикує союзників за небажання активно приєднатися на боці США, зокрема для розблокування Ормузської протоки, і на тлі цього почав погрожувати виходом з НАТО.