Мерц созывает Совет по нацбезопасности из-за энергетического кризиса

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует в ближайшее время созвать Совет по национальной безопасности для обсуждения ситуации с энерго– и топливоснабжением страны.

Заявление главы немецкого правительства приводит dpa, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Мерц, цель заключается в обеспечении надежных поставок основных видов топлива, таких как дизельное топливо, бензин и авиационный керосин.

"Ситуация напряженная, но поставки обеспечены. Если условия ухудшатся, мы готовы принять меры", – сказал он.

Совет национальной безопасности, созданный в прошлом году коалиционным правительством Мерца, призван обеспечить оперативное реагирование на кризисные ситуации.

В его состав входят представители федерального правительства и силовых ведомств, а также могут входить представители федеральных земель Германии.

Мерц подчеркнул, что обеспечение цепочек поставок остается ключевым приоритетом и что правительство будет использовать "все имеющиеся инструменты" для поддержания стабильности.

Ранее министр экономики Катарина Райхе заявила, что готовятся меры на случай нехватки керосина, при этом предостерегая от паники.

"Паника по поводу керосина никому не поможет", – сказала она, отметив, что условия поставок варьируются в зависимости от рынка.

Райхе сообщила, что она и Министерство транспорта пригласили заинтересованные стороны отрасли на переговоры в понедельник с участием аэропортов, авиакомпаний и поставщиков топлива.

Немецкое правительство уже ввело ограничение, согласно которому заправки могут повышать цены только один раз в день, но эта политика не смогла снизить расходы для автомобилистов, и после ее введения на прошлой неделе были зафиксированы рекордные ценовые максимумы.

13 апреля правительственная коалиция Германии объявила о снижении цен на топливо для потребителей и бизнеса после резкого роста, вызванного войной на Ближнем Востоке.