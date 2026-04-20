Керівна коаліція Румунії опинилась на межі розпаду: прем’єра закликають до відставки

Керівна коаліція Румунії зіштовхнулась з проблемами на тлі того, як прем’єр-міністра Іліє Боложана закликають піти у відставку через жорсткий підхід до економії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

Як зазначено, соціал-демократи мають намір відкликати підтримку прем'єра під час внутрішніх консультацій, які відбудуться пізніше в понеділок, у зв'язку з тим, що вони називають жорстким підходом Боложана до економії та поганою координацією всередині чотиристоронньої коаліції.

Прем'єр-міністр, який очолює молодшу Ліберальну партію, вже пообіцяв залишитися на своїй посаді незалежно від результатів голосування.

Якщо він виконає свою обіцянку, це може спонукати соціал-демократів подати або підтримати вотум недовіри проти нього найближчими тижнями.

Агентство зазначає, що цей конфлікт підвищує ймовірність розпаду проєвропейської коаліції, яка прийшла до влади 10 місяців тому.

Лідер соціал-демократів Сорін Гріндяну посилив тиск у п’ятницю.

"З понеділка у нас буде нова політична реальність. Ми самі вирішуватимемо, яким шляхом йти далі, і якщо цей шлях веде до опозиції, то нехай так і буде", – сказав він.

Втрата підтримки соціал-демократів залишить Боложана без парламентської більшості, змусивши його вибирати між продовженням роботи уряду меншості, переходом в опозицію або підтримкою іншого кандидата на посаду прем'єра для відновлення альянсу.

Якщо міністри-соціал-демократи підуть у відставку з його кабінету, прем'єр-міністр матиме 45 днів, щоб домогтися голосування про довіру в парламенті. Він все одно збереже повні повноваження протягом цього періоду, призначивши тимчасових заступників на звільнені посади.

У п’ятницю в радіоінтерв’ю Боложан натякнув, що готовий очолювати уряд меншості, доки це дозволяє конституція або доки він не програє голосування щодо вотуму недовіри.

Він заявив, що його Ліберальна партія відмовиться утворювати нову коаліцію із соціал-демократами в нинішньому складі.

"Я не є прихильником урядів меншості, але Румунія вже мала їх раніше. Парламентська математика не залишає нам занадто багато варіантів, і сформувати більшість нелегко", – зазначив він.

У лютому коаліційний уряд Румунії вже перебував під загрозою розпаду через дебати щодо реформи, яка передбачає скорочення витрат у місцевих та центральних органах влади.

А в грудні уряд Іліє Боложан пережив голосування про недовіру, яке провели після другої спроби підвищити пенсійний вік для суддів і прокурорів і обмежити їхні пенсії.