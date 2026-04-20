Правящая коалиция Румынии оказалась на грани распада: премьера призывают уйти в отставку

Правящая коалиция Румынии столкнулась с проблемами на фоне того, как премьер-министра Илие Боложана призывают уйти в отставку из-за жесткого подхода к экономии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Как отмечается, социал-демократы намерены отозвать поддержку премьера во время внутренних консультаций, которые состоятся позже в понедельник, в связи с тем, что они называют жестким подходом Боложана к экономии и плохой координацией внутри четырехсторонней коалиции.

Премьер-министр, возглавляющий младшую Либеральную партию, уже пообещал остаться на своем посту независимо от результатов голосования.

Если он выполнит свое обещание, это может побудить социал-демократов подать или поддержать вотум недоверия против него в ближайшие недели.

Агентство отмечает, что этот конфликт повышает вероятность распада проевропейской коалиции, пришедшей к власти 10 месяцев назад.

Лидер социал-демократов Сорин Гриндяну усилил давление в пятницу.

"С понедельника у нас будет новая политическая реальность. Мы сами будем решать, каким путем идти дальше, и если этот путь ведет в оппозицию, то пусть так и будет", – сказал он.

Потеря поддержки социал-демократов оставит Боложана без парламентского большинства, заставив его выбирать между продолжением работы правительства меньшинства, переходом в оппозицию или поддержкой другого кандидата на пост премьера для восстановления альянса.

Если министры-социал-демократы уйдут в отставку из его кабинета, премьер-министр будет иметь 45 дней, чтобы добиться голосования о доверии в парламенте. Он все равно сохранит полные полномочия в течение этого периода, назначив временных заместителей на освободившиеся должности.

В пятницу в радиоинтервью Боложан намекнул, что готов возглавлять правительство меньшинства, пока это позволяет конституция или пока он не проиграет голосование о вотуме недоверия.

Он заявил, что его Либеральная партия откажется формировать новую коалицию с социал-демократами в нынешнем составе.

"Я не являюсь сторонником правительств меньшинства, но Румыния уже имела их ранее. Парламентская математика не оставляет нам слишком много вариантов, и сформировать большинство нелегко", – отметил он.

В феврале коалиционное правительство Румынии уже находилось под угрозой распада из-за дебатов о реформе, предусматривающей сокращение расходов в местных и центральных органах власти.

А в декабре правительство Илие Боложана пережило голосование о недоверии, которое провели после второй попытки повысить пенсионный возраст для судей и прокуроров и ограничить их пенсии.