Cтармер виступить у парламенті через новий виток скандалу довкола експосла Британії у США

Британський прем’єр Кір Стармер у понеділок виступить перед парламентом на тлі закликів до відставки після нового витку скандалу довкола призначення колишнього посла у США Пітера Мендельсона, якого викрили на дружбі з Епштейном.

20 квітня Стармер звернеться до парламенту на тлі закликів до відставки через експосла у Сполучених Штатах Пітера Мендельсона. Серед останнього, з’ясувалося, що він неналежно пройшов безпекову перевірку.

Стармер, який раніше запевняв у дотриманні всіх процедур під час призначення Мендельсона, назвав неприйнятним те, що йому особисто не повідомили про проблеми з безпековою перевіркою, доки це не вийшло на загал минулого тижня. Тоді ж повідомили, що Кір Стармер не планує йти у відставку.

Прем’єр сказав, що у понеділок повідомить депутатам більше фактів стосовно ситуації з призначенням Мендельсона.

