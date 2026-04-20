Стармер выступит в парламенте из-за нового витка скандала вокруг экс-посла Британии в США

Британский премьер Кир Стармер в понедельник выступит перед парламентом на фоне призывов к отставке после нового витка скандала вокруг назначения бывшего посла в США Питера Мендельсона, которого уличили в дружбе с Эпштейном.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

20 апреля Стармер обратится в парламент на фоне призывов к отставке из-за экс-посла в Соединенных Штатах Питера Мендельсона. Среди последнего, выяснилось, что он неподобающе прошел проверку безопасности.

Стармер, который ранее уверял в соблюдении всех процедур при назначении Мендельсона, назвал неприемлемым то, что ему лично не сообщили о проблемах с проверкой, пока это не стало известно общественности на прошлой неделе. Тогда же сообщили, что Кир Стармер не планирует уходить в отставку.

Премьер сказал, что в понедельник сообщит депутатам больше фактов относительно ситуации с назначением Мендельсона.

Подробнее на эту тему – в статье "Черный лебедь" для Стармера: приведет ли дело Эпштейна к отставке премьера Британии.