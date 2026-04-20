Посол ЄС оголосила, що не продовжуватиме роботу в євроінституціях після України

Посол ЄС Катаріна Матернова не планує продовжувати роботу на "інституційних посадах" після того, як завершить працювати на нинішній.

Про це вона оголосила у своєму Facebook, пише "Європейська правда".

Пізно увечері 19 квітня Матернова опублікувала допис про те, що її робота послом ЄС в Україні буде останньою "інституційною" посадою – не наводячи пояснень свого рішення.

Матернова не уточнює, чи її рішення стосується лише інституцій ЄС, чи ширшого кола інституційних посад.

"Попрацювавши у приватній юридичній практиці, Світовому банку, Єврокомісії і уряді моєї рідної Словаччини, я знаю, що найбільш значуща і впливова моя робота – представляти ЄС в Україні. Країні у стані війни. Війни, яка має значення для майбутнього всього європейського континенту", – пише посол.

"Я понад десятиліття є дотичною до України і її реформ у сфері демократії, економіки, верховенства права. І тому я ніколи не прийму наростаючий наратив про те, що реформи загальмували і "тут немає досягнень" – особливо у сфері правосуддя і боротьби з корупцією. Це не просто неправильно – це небезпечно, і дуже несправедливо", – наголосила Матернова, зазначивши, що це було основним меседжем у її виступі на події стосовно реформ у сфері правосуддя.

"Україна робить щось безпрецедентне – вона реформує державу і держустанови в умовах повномасштабної війни. Україна досягла великого прогресу від початку повномасштабної війни 24 лютого і подання заявки на вступ у ЄС 28 лютого 2022 року", – додала посол.

Катаріна Матернова почала роботу послом ЄС в Україні восени 2023 року.

