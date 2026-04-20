Посол ЕС объявила, что не будет продолжать работу в евроинституциях после Украины

Посол ЕС Катарина Матернова не планирует продолжать работу на "институциональных должностях" после того, как завершит работать на нынешней.

Об этом она объявила в своем Facebook, пишет "Европейская правда".

Поздно вечером 19 апреля Матернова опубликовала сообщение о том, что ее работа послом ЕС в Украине будет последней "институциональной" должностью – не приводя объяснений своего решения.

Матернова не уточняет, касается ли ее решение только институтов ЕС, или более широкого круга институциональных должностей.

"Поработав в частной юридической практике, Всемирном банке, Еврокомиссии и правительстве моей родной Словакии, я знаю, что наиболее значимая и влиятельная моя работа – представлять ЕС в Украине. Стране в состоянии войны. Войны, которая имеет значение для будущего всего европейского континента", – пишет посол.

"Я более десятилетия причастна к Украине и ее реформам в сфере демократии, экономики, верховенства права. И поэтому я никогда не приму нарастающий нарратив о том, что реформы затормозили и "здесь нет достижений" – особенно в сфере правосудия и борьбы с коррупцией. Это не просто неправильно – это опасно, и очень несправедливо", – подчеркнула Матернова, отметив, что это было основным месседжем в ее выступлении на событии относительно реформ в сфере правосудия.

"Украина делает нечто беспрецедентное – она реформирует государство и госучреждения в условиях полномасштабной войны. Украина достигла большого прогресса от начала полномасштабной войны 24 февраля и подачи заявки на вступление в ЕС 28 февраля 2022 года", – добавила посол.

Катарина Матернова начала работу послом ЕС в Украине осенью 2023 года.

