Посол ЄС під час прогулянки лісом знайшла уламок "Шахеда"

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова під час прогулянки київським лісом натрапила на уламок російського безпілотника типу "Шахед".

Про це, як пише "Європейська правда", вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Представниця ЄС поділилася історією зі своєї прогулянки, наголосивши на тому, що її знахідка є демонстрацією нової реальності в Україні.

"Я люблю ліси. Я звикла знаходити там гриби або перші весняні квіти. Цього разу я знайшла великий уламок дрона "Шахед"! Ось так війна змінює країну. Ось яка сьогодні реальність в Україні", – написала Матернова.

Фото: Facebook/ Katarina Mathernova

За її словами, уламок дрона не містив вибухонебезпечних елементів.

Посол ЄС нагадала, що, попри пропозицію України про великоднє перемир’я, Росія продовжила атаки, які забрали життя щонайменше 16 людей і поранили понад 90.

"Це не може стати нормою. Прогулюватися весняним лісом і знаходити уламки зброї, призначеної для знищення людських життів. Україна заслуговує на мир. Українці заслуговують на те, щоб без страху прогулюватися своїми лісами", – написала посол.

Посол ЄС Катаріна Матернова засудила нові російські удари по українських містах 3 квітня – тоді, коли частина християн відзначають Страсну п’ятницю.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що запросив переговорну делегацію США до Києва.