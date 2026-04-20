В Литве хотят запретить продажу несовершеннолетним безалкогольного пива, сидра и вина

Правительство Литвы поддерживает идею не продавать лицам в возрасте до 18 лет безалкогольное вино, пиво или сидр, а также предлагает ужесточить запрет и распространить его на все безалкогольные напитки.

Об этом сообщает LRT, информирует "Европейская правда".

В заключении, подготовленном Министерством здравоохранения (SAM) и одобренном правительством, предлагается применять ограничения и к другим напиткам, имитирующим алкоголь, например, безалкогольному джину, текиле, настойкам, вермуту, рому.

За продажу таких напитков несовершеннолетним предусмотрен штраф от 60 до 120 евро, а за покупку или передачу им любым способом – от 20 до 50 евро, то есть такие же санкции, как и за продажу энергетических напитков лицам до 18 лет.

По данным SAM, эти поправки направлены на укрепление здоровья детей, формирование культуры здорового образа жизни и снижение риска формирования привычки употребления алкоголя.

В настоящее время несовершеннолетние в Литве могут свободно покупать безалкогольное пиво, вино и другие напитки с брендами алкогольной продукции.

Если литовский Сейм одобрит эти изменения, запрет вступит в силу с мая.

Напомним, в январе ряд немецких депутатов высказался за повышение цен на алкоголь, чтобы сократить чрезмерное потребление таких напитков.

Также стоит отметить, что в ноябре прошлого года Суд Европейского Союза постановил, что безалкогольный напиток не может продаваться как джин.