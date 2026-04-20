У Навроцкого обвинили Туска в том, что Макрон не будет иметь встречи с польским президентом

Представитель польского президента Кароля Навроцкого Рафал Лешкевич раскритиковал премьер-министра Дональда Туска, который якобы пытался помешать встрече Навроцкого с французским лидером Эмманюэлем Макроном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", представитель сказал в комментарии изданию Onet.

Президент Франции должен прибыть в Польшу в понедельник, 20 апреля. Макрон посетит Гданьск, где встретится с премьер-министром Дональдом Туском.

Программа визита не включала встречи с польским президентом, в чем представитель Навроцкого обвиняет Туска.

"Канцелярия президента сообщила о намерении президента Кароля Навроцкого встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Организатором визита является правительство. Премьер-министр Туск очень хотел, чтобы встреча обоих президентов не состоялась. Поэтому он настаивал на том, чтобы визит состоялся в Гданьске, а не в Варшаве", – заявил Лешкевич.

Представитель добавил, что Министерство иностранных дел Польши не посылало президенту приглашение присоединиться к встречам с французским лидером. В разговоре с Onet Лешкевич обвинил правительство Туска в "расколе общества".

"Это еще один пример пренебрежения правительства к президенту. Пренебрежения к полякам, возведения стен и раскола общества. Это действия, противоречащие интересам Польши. Использование визитов иностранных глав государств для внутренней политической борьбы является проявлением крайне несерьезной позиции правящей власти и пренебрежения к имиджу Польши на международной арене", – отметил Лешкевич.

Это уже не первый случай публичного противостояния между президентом и правительством Польши. На днях Навроцкий опубликовал в соцсетях видео, в котором обвиняет правящую партию в проведении в прошлом "политики уступок России"; в частности в видео звучат обвинения в отношении премьер-министра Дональда Туска, а также спикера Сейма Польши Влодзимежа Чажастого.

Стоит отметить, что работу польского президента Кароля Навроцкого одобрительно оценивают 50% граждан. В частности, в мартовском рейтинге доверия президент Кароль Навроцкий занял первое место среди польских политиков.

А работа Туска в свою очередь продолжает вызывать все больше негатива у поляков.