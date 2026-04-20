ЗМІ: глава МЗС Британії перериває своє дипломатичне турне через скандал в уряді

Міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер скоротила своє дипломатичне турне країнами Східної Азії та Близького Сходу через черговий скандал з призначенням колишнього посла у США Пітера Мендельсона, якого викрили у зв’язках з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном.

Про це, як пише "Європейська правда", стало відомо агенції Reuters.

Глава британського МЗС здійснювала тривалу поїздку, спрямовану на досягнення консенсусу щодо остаточного припинення вогню на Близькому Сході та наступних кроків для відновлення Ормузької протоки. В рамках турне Купер відвідала Францію, Туреччину, Об’єднані Арабські Емірати та Японію.

У понеділок стало відомо, що міністерка повернеться до Лондона з Токіо раніше, пропустивши заплановане повернення до Перської затоки. У МЗС не пояснили причини зміни її маршруту.

Минулого тижня міністерство, яке очолює Купер, опинилося у центрі скандалу. Стало відомо, що експосол Британії у США Пітер Мендельсон перед своїм призначенням на посаду не пройшов перевірку на безпеку, однак посадовці Міністерства закордонних справ не повідомили про це уряд.

Мендельсона звинувачують у тому, що він надсилав Епштейну деталі чутливих економічних дискусій уряду Британії.

Новий скандал поновив заклики про відставку прем’єр-міністра Британії Кіра Стармера, зокрема серед опозиційних політиків.

Стармер, який раніше запевняв у дотриманні всіх процедур під час призначення Мендельсона, назвав неприйнятним те, що йому особисто не повідомили про проблеми з безпековою перевіркою, доки це не вийшло на загал минулого тижня. У офісі прем’єра запевнили, що він не планує йти у відставку.

20 квітня очікується, що британський прем’єр Кір Стармер виступить перед парламентом на тлі закликів до відставки після нового витку скандалу довкола призначення колишнього посла у США Пітера Мендельсона.