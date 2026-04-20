СМИ: глава МИД Британии прерывает свое дипломатическое турне из-за скандала в правительстве

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер сократила свое дипломатическое турне по странам Восточной Азии и Ближнего Востока из-за очередного скандала с назначением бывшего посла в США Питера Мендельсона, которого уличили в связях с сексуальным преступником Джеффри Эпштейном.

Об этом, как пишет "Европейская правда", стало известно агентству Reuters.

Глава британского МИДа осуществляла длительную поездку, направленную на достижение консенсуса относительно окончательного прекращения огня на Ближнем Востоке и последующих шагов по восстановлению Ормузского пролива. В рамках турне Купер посетила Францию, Турцию, Объединенные Арабские Эмираты и Японию.

В понедельник стало известно, что министр вернется в Лондон из Токио раньше, пропустив запланированное возвращение в Персидский залив. В МИД не объяснили причины изменения ее маршрута.

На прошлой неделе министерство, которое возглавляет Купер, оказалось в центре скандала. Стало известно, что экс-посол Великобритании в США Питер Мендельсон перед своим назначением на должность не прошел проверку на безопасность, однако чиновники Министерства иностранных дел не сообщили об этом правительству.

Мендельсона обвиняют в том, что он передавал Эпштейну детали конфиденциальных экономических обсуждений британского правительства.

Новый скандал возобновил призывы к отставке премьер-министра Великобритании Кира Стармера, в частности среди оппозиционных политиков.

Стармер, который ранее уверял в соблюдении всех процедур при назначении Мендельсона, назвал неприемлемым то, что ему лично не сообщили о проблемах с проверкой на благонадежность, пока это не стало достоянием общественности на прошлой неделе. В офисе премьера заверили, что он не планирует уходить в отставку.

20 апреля ожидается, что британский премьер Кир Стармер выступит перед парламентом на фоне призывов к отставке после нового витка скандала вокруг назначения бывшего посла в США Питера Мендельсона.