Італія пропонує розширити місію ЄС у Червоному морі для захисту Ормузької протоки

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто виступив за розширення військово-морської місії Європейського Союзу Aspides в Червоному морі, щоб вона включала Ормузьку протоку.

Як передає "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

За словами італійського міністра, в ЄС тривають обговорення щодо цієї місії, яка "має на меті дозволити Європейському Союзу розширити операції з морської безпеки, включаючи захист Ормузької протоки".

Потенційне використання місії Aspides відбуватиметься в рамках широкого, альянсу який, окрім європейських країн, може включати держави Азії, повідомило Euractiv джерело, близьке до міністра.

Місія Aspides була створена ЄС у 2024 році для захисту свободи судноплавства в Червоному морі після неодноразових нападів хуситів з Ємену на комерційні судна.

Італія бере участь у місії, використовуючи три кораблі – два фрегати та есмінець.

Як відомо, 18 квітня Іран знову перекрив Ормузьку протоку, критично важливу для експорту нафти з країн Перської затоки, пояснивши це тим, що США не зняли блокаду їхніх портів.

Минулого тижня прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що "як тільки дозволять умови", Франція та Велика Британія розпочнуть суто оборонну військову місію з метою "захисту свободи судноплавства" в Ормузькій протоці.

Прем’єр-міністерка Італія Джорджа Мелоні заявила, що її країна надасть "морські підрозділи" для оборонної місії в Ормузькій протоці, Німеччина також заявила про свою участь.