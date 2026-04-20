Италия предлагает расширить миссию ЕС в Красном море для защиты Ормузского пролива

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто выступил за расширение военно-морской миссии Европейского Союза Aspides в Красном море, чтобы она включала Ормузский пролив.

По словам итальянского министра, в ЕС продолжаются обсуждения по этой миссии, которая "имеет целью позволить Европейскому Союзу расширить операции по морской безопасности, включая защиту Ормузского пролива".

Потенциальное использование миссии Aspides будет происходить в рамках широкого альянса, который, кроме европейских стран, может включать государства Азии, сообщил Euractiv источник, близкий к министру.

Миссия Aspides была создана ЕС в 2024 году для защиты свободы судоходства в Красном море после неоднократных нападений хуситов из Йемена на коммерческие суда.

Италия участвует в миссии, используя три корабля – два фрегата и эсминец.

Как известно, 18 апреля Иран снова перекрыл Ормузский пролив, критически важный для экспорта нефти из стран Персидского залива, объяснив это тем, что США не сняли блокаду их портов.

На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что "как только позволят условия", Франция и Великобритания начнут чисто оборонительную военную миссию с целью "защиты свободы судоходства" в Ормузском проливе.

Премьер-министр Италия Джорджа Мелони заявила, что ее страна предоставит "морские подразделения" для оборонительной миссии в Ормузском проливе, Германия также заявила о своем участии.