В Шотландии экоактивисты устроили протест на курорте Трампа

Экологические активисты устроили акцию в поддержку внедрения возобновляемых источников энергии на одном из гольф-полей президента США Дональда Трампа в Шотландии.

Об этом пишет Sky News, передает "Европейская правда".

По сообщению экологических активистов группы Greenpeace, в понедельник около 06:30 утра трое активистов установили шесть макетов ветрогенераторов на площадке курорта Trump Turnberry в Южном Эйршире.

Когда позже к месту подошли гольфисты, активисты убрали макеты ветрогенераторов, чтобы не мешать им играть.

Активисты заявили, что их акция стала ответом на неприязнь Трампа к ветрогенераторам и его поддержку нефтяной и газовой энергетики.

Это произошло после того, как на прошлой неделе американский президент опубликовал на своей странице в Truth Social сообщение в поддержку увеличения добычи нефти и газа в Северном море.

В Greenpeace заявили, что 65% шотландцев не поддерживают призыв Трампа к увеличению добычи нефти и газа, вместо этого поддерживая возобновляемые источники энергии.

В апреле 2025 года активисты организации Greenpeace создали портрет Трампа на песке неподалеку поля для гольфа Trump Turnberry в Шотландии в знак протеста против политики американского лидера.

В феврале этого года ирландский совет одобрил план семьи президента США по строительству бального зала на их поле для гольфа на западе Ирландии, при условии, что они разработают план защиты редкого вида улиток, обитающих на этой территории.