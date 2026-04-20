СМИ: Нидерланды выделили более 950 евро млн на поддержку экономики на фоне войны в Иране

Нидерланды выделили более 950 млн евро на смягчение экономических последствий войны на Ближнем Востоке для нидерландских домохозяйств и предприятий, готовясь к возможному дефициту топлива.

Об этом говорится в письме, которое направили в нидерландский парламент министры финансов, экономики и климата и с которым ознакомилось агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Как свидетельствует письмо, этот пакет мер предусматривает увеличение необлагаемой налогом суммы на транспортные расходы для работников и выделение 195 млн евро на помощь бедным домохозяйствам в оплате счетов за энергоносители.

"Правительство Нидерландов учитывает дальнейшее ухудшение ситуации и готовится к этому", – заявил журналистам в Гааге в понедельник, 20 апреля, министр финансов Нидерландов Элко Хейнен.

Хотя в Нидерландах пока нет острого дефицита нефти, правительство также запустило в этот же день первую фазу своего так называемого национального плана на случай нефтяного кризиса.

Начальная фаза заключается главным образом в консультациях с энергоемкими отраслями и тщательном мониторинге запасов топлива, а также в разработке возможных будущих вариантов, таких как стратегическое сбережение топлива и использование нефтяных резервов.

Если дефицит усилится, правительство может в конце концов ограничить использование ископаемого топлива.

Как отмечается, это первый случай активации плана с момента его создания в 2022 году, после полномасштабного вторжения России в Украину.

Этот шаг дополняет меры, принимаемые по всему Европейскому Союзу.

В частности, 13 апреля правительственная коалиция Германии объявила о снижении цен на топливо для потребителей и бизнеса после резкого роста, вызванного войной на Ближнем Востоке.

Также писали, что немецкое правительство ввело ограничения, согласно которым заправки могут повышать цены только один раз в день, но эта политика не смогла снизить расходы для автомобилистов, и после ее введения на прошлой неделе были зафиксированы рекордные ценовые максимумы.

Неофициально сообщается, что чиновники ЕС призывают правительства стран-членов ЕС воздержаться от чрезмерной государственной поддержки с целью компенсации стремительного роста цен на энергоносители, предупреждая, что шок, вызванный войной в Иране, может перерасти в финансовый кризис.

А премьер-министр Италии Джорджа Мелони считает, что Брюссель должен рассмотреть временное приостановление действия правил по дефициту бюджета для стран-членов, если война США и Израиля против Ирана будет продолжаться в дальнейшем и цены на нефть не снизятся.