Іспанія підтримує ідею спільних закупівель авіапалива у ЄС

Міністерка енергетики Іспанії Сара Аагесен заявила, що її країна готова взяти активну участь у можливому плані Європейського Союзу щодо спільного використання запасів авіаційного палива і розглядає спільні закупівлі як один із варіантів у нинішніх умовах.

Про це вона сказала у понеділок, 20 квітня, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Як відомо, війна США та Ізраїлю з Іраном спричинили кризу постачання, і європейські авіакомпанії закликають ЄС вжити надзвичайних заходів для розв'язання проблем, пов'язаних з потенційним дефіцитом авіаційного палива.

"Іспанія завжди демонструвала свою прихильність до солідарності та співпраці. Ми ознайомимося з пропозицією і візьмемо активну участь", – заявила Аагесен.

За її словами, спільна закупівельна платформа допоможе збільшити купівельну спроможність і дозволить країнам пропонувати більш доступні ціни, і вона сподівається, що Європейська комісія розгляне цей варіант.

Міністерка наголосила, що завдяки своїм нафтопереробним заводам та постачанням, що надходять переважно зі США та Північної Африки, Іспанія має кращі можливості пережити кризу постачання порівняно з іншими європейськими країнами.

Аагесен зазначила, що іспанські нафтопереробні заводи збільшили виробництво на деяких об'єктах на 60% порівняно з нормальним рівнем, що дозволило Іспанії підійти до напруженого літнього сезону з запасами гасу на максимальному рівні.

Вона додала, що Іспанія та інші країни чекають на відповідь Європейської комісії на лист із закликом запровадити надзвичайний податок на прибутки енергетичних компаній.

Повідомляли, що Європейська комісія має намір закликати країни ЄС добровільно ділитися авіаційним паливом на тлі побоювань щодо його можливого дефіциту в аеропортах по всій Європі.

Міжнародна рада аеропортів (ACI) попередила 10 квітня, що Європа зіткнеться з дефіцитом авіаційного палива за три тижні, якщо Ормузька протока не буде повністю відкрита.

Авіакомпанія KLM вже скасовує десятки рейсів у межах Європи через зростання цін на авіаційне паливо.

Втім, 20 квітня у Європейській комісії заявили про відсутність дефіциту авіаційного палива в Європейському Союзі.